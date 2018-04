Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 12.18 23 aprile 2018 - 12:18

Si è aperto oggi all'Aja il processo d'appello per Radovan Karadzic, ex leader politico dei serbi di Bosnia, condannato nel marzo del 2016 in primo grado dal Tribunale penale internazionale a 40 anni di reclusione per i crimini commessi nella guerra di Bosnia.

Tra questi, il genocidio di Srebrenica. Il processo durerà due giorni. Karadzic, 72 anni, era vestito con giacca scura, camicia bianca e cravatta rossa e all'entrata in Aula è apparso sorridente.

Sia l'accusa, che chiedeva l'ergastolo, sia la difesa di Karadzic, hanno deciso di fare appello alla sentenza di primo grado. A Srebrenica nel luglio del 1995 ottomila bosniaci musulmani furono massacrati dalle forze serbo-bosniache guidate da Ratko Mladic.

