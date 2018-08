Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2018 16.06 14 agosto 2018 - 16:06

Le raccolte di grano e orzo in Svizzera risulteranno nettamente in calo rispetto all'anno scorso a causa dell'eccezionale siccità. In diminuzione anche la colza, ma in maniera meno evidente, secondo l'organizzazione di settore Swiss Granum.

Per quel che riguarda l'orzo, si dovrebbe assistere ad una contrazione del 14% a 180'000 tonnellate, si legge in un comunicato odierno. Per il grano la raccolta dovrebbe raggiungere fra le 370'000 e le 390'000 tonnellate, contro le 412'000 del 2017.

La raccolta di colza dovrebbe raggiungere fra le 74'000 e le 76'000 tonnellate, un dato che equivale ad un leggero calo rispetto all'anno scorso.

Le cifre sono state calcolate in base ai dati forniti da 29 centri di raccolta.

