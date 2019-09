In materia di sicurezza informatica non si può fare da soli.

Per garantire che la piazza finanziaria svizzera sia ben attrezzata contro i pericoli della criminalità informatica serve un'azione concertata tra attori pubblici e privati: ne è convinto il presidente del consiglio di amministrazione di Credit Suisse Urs Rohner.

"La sicurezza informatica rappresenta il rischio più grande per il sistema finanziario e bancario", ha avvertito Rohner durante un dibattito organizzato ieri sera a Zurigo dall'Efficiency Club, associazione che promuove lo scambio di idee fra personalità del mondo dell'economia, della politica e della cultura.

La protezione dell'infrastruttura dati delle banche è "una sfida quotidiana che richiede un'azione comune di attori pubblici e privati", ha aggiunto il manager. Se un hacker fosse in grado di penetrare il nucleo dell'infrastruttura informatica e bloccare il sistema bancario per 48 ore rischierebbe di "causare il caos", ha aggiunto. "Dobbiamo garantire con risorse significative che questo non possa accadere", ha insistito.

