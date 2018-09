Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

SIG torna in Borsa.

Dopo oltre dieci anni di assenza, SIG Combibloc, multinazionale degli imballaggi con sede nel canton Sciaffusa, torna in borsa. La società, indica una nota odierna, intende lanciare un'Opa quale premessa per tornare ad essere quotata allo SIX Swiss Exchange.

La quotazione dovrebbe avvenire, a seconda delle condizioni del mercato, nei prossimi mesi. L'azienda spera, mediate questa operazione, di raccogliere un miliardo di franchi.

L'attuale proprietario, la società di partecipazioni canadese Onex, ha affidato ad alcune banche il mandato di studiare le opzioni relative a un disimpegno dall'azienda.

Circa quattro anni or sono Onex aveva rilevato SIG Combibloc - numero due mondiale nel comparto dei imballaggi di cartone per prodotti alimentari dopo TetraPak - per 3,75 miliardi di euro, ritirandola dalla borsa.

SIG Combibloc è la veste attuale della Schweizerische Industrie-Gesellschaft, società fondata nel 1853 a Neuhausen am Rheinfall (SH). L'azienda ha scritto la storia dell'industria svizzera, producendo in particolare vagoni, treni e armi da fuoco. Oggi dà lavoro a circa 5000 persone.

