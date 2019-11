Un problema alla linea di contatto ha provocato ieri sera a Sihlbrugg (ZH) l'immobilizzazione di un treno Eurocity partito da Milano e diretto a Zurigo. I 600 passeggeri hanno dovuto aspettare il termine dei lavori di messa in sicurezza prima di scendere.

La linea Zugo-Thalwil (ZH) è rimasta bloccata per diverse ore. Il fatto è avvenuto poco prima delle 19.00 e ha paralizzato la tratta tra Baar (ZG) e Horgen Oberdorf (ZH), ha indicato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce delle FFS. A suo dire, i pantografi di due vagoni si sono impigliati nella linea di contatto, per ragioni sconosciute.

Prima di poter spostare il treno si è dovuto procedere a riparazioni sul tetto. I viaggiatori sono in seguito stati trasportati da Sihlbrugg a Zurigo con un convoglio sostitutivo. Stando alle Ferrovie federali, hanno raggiunto la loro destinazione con un ritardo di tre ore e mezza.

La riparazione della linea di contatto è andata avanti per tutta la notte. Il traffico sulla tratta interessata dal disguido è ripreso alle 8.20, anche se ritardi e annullamenti occasionali sono ancora da mettere in conto. Il treno sarà in un primo tempo portato a Rotkreuz (ZG), per poi essere riconsegnato al suo proprietario Trenitalia.

