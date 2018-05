Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 7.20 11 maggio 2018 - 07:20

È ai titoli di coda l'annosa vertenza sul passaggio di Sika nelle mani del colosso francese Saint-Gobain. Le due aziende hanno trovato un accordo e pongono fine a tutti i procedimenti giudiziari in corso, hanno indicato in una nota odierna.

Saint-Gobain rileva, come previsto inizialmente per 3,22 miliardi di franchi, la holding Schenker-Winkler (SWH) della famiglia Burkard, che rappresenta gli interessi degli eredi dei fondatori di Sika. Il gruppo francese rivende in seguito una quota del 6,97% di Sika alla stessa società di Zugo per 2,08 miliardi di franchi, impegnandosi a conservare il 10,75% restante per almeno due anni, si legge nel comunicato.

