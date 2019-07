Il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti per l'edilizia e l'industria, ha realizzato nel primo semestre un fatturato di 3,7 miliardi di franchi, in progressione dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Sika continua a crescere e aggiorna i suoi record a livello di ricavi e di redditività, nonostante un quadro generale economico definito impegnativo.

Il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti per l'edilizia e l'industria, ha realizzato nel primo semestre un fatturato di 3,7 miliardi di franchi, in progressione dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2018. In valuta locale l'incremento è stato del 10%, ha indicato oggi l'azienda.

Il risultato operativo Ebit è salito dell'8% a 482 milioni di franchi, mentre l'utile netto ha raggiunto 331 milioni (+4%). L'anno scorso i conti erano stati influenzati per 23 milioni dai costi derivanti dalla vertenza relativa al tentativo di acquisizione da parte del colosso francese Saint-Gobain (diventato nel frattempo grande azionista). Quest'anno i libri contabili hanno dovuto invece registrare oneri per 31 milioni legati all'acquisizione di Parex, gruppo francese specializzato nella fabbricazione di malta. Questa è stata la più grande acquisizione nella storia della società. "L'operazione ci ha permesso di dare un'ulteriore spinta alla crescita", afferma il presidente della direzione Paul Schuler, citato in un comunicato.

