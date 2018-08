Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 12.48 29 agosto 2018 - 12:48

Y Combinator, uno dei principali creatori di start up della Silicon Valley, l'anno prossimo inizierà un esperimento con un reddito di cittadinanza per 3000 persone.

Anche la Silicon Valley studia un "reddito di cittadinanza" come risposta al rischio che le innovazioni tecnologiche "rubino" posti di lavoro. Y Combinator, uno dei principali creatori di start up della zona, l'anno prossimo inizierà un esperimento su 3000 persone.

Il progetto, in collaborazione con l'università del Michigan, prevede che mille persone ricevano uno stipendio di 1000 dollari al mese per tre o cinque anni, mentre alle altre duemila verrà dato un contributo di 50 dollari, per un costo totale di 60 milioni di dollari, riporta il sito del Mit Technology Review.

Sono ancora da definire sia i due stati in cui sarà attuato che le tipologie di persone coinvolte. L'intenzione, spiega il direttore della compagnia Sam Altman in un post sul blog della compagnia, è di verificare quali sarebbero gli effetti "sociali" dell'iniziativa.

"Sono abbastanza sicuro che ad un certo punto nel futuro, con la tecnologia che continua a eliminare i lavori tradizionali, vedremo qualcosa del genere su scala nazionale. Quindi sarebbe una buona cosa rispondere ad alcune questioni teoriche ora. Le persone starebbero a casa a giocare ai videogiochi o creerebbero nuove cose? Si sentirebbero comunque felici e realizzate? Non avendo il problema di non riuscire a mantenersi sarebbero più utili per la società? Chi riceve il sussidio creerebbe più valore economico di quello ricevuto?".

Altri esperimenti del genere in Canada e in Finlandia, fa notare il sito, sono stati interrotti prematuramente, ma la questione è ancora dibattuta anche a livello politico.

Neuer Inhalt Horizontal Line