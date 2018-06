Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 20.55 29 giugno 2018 - 20:55

Un anno dopo la sua morte, Simone Veil, donna che ha costruito l'Europa e ha fatto la storia della Francia, entra nel Pantheon, il luogo dove la République usa dare sepoltura ai suoi Grandi.

Ad elevarla a tale rango - è la quinta donna alla quale viene concesso - è stato il presidente Emmanuel Macron, che un anno dopo questa decisione si trova nel pieno di una crisi europea che qualche mese fa nessuno immaginava.

"Sono sicuro - ha detto alla radio Europe 1 il figlio Pierre-François - che mamma non vorrebbe che il suo ingresso al Pantheon coincidesse con la sepoltura dell'Europa". Per Simone Veil, morta l'anno scorso a 90 anni dopo essere stata protagonista della politica francese, "l'Europa era la battaglia più importante - ha continuato il figlio - era quella essenziale, determinante".

Simome Jacob sposò Antoine Veil che, sempre per volere di Macron, sarà sepolto accanto a lei. Ebrea, fu deportata a 16 anni ad Auschwitz dove la sua famiglia fu sterminata: perdette il padre, la madre e il fratello. Lei riuscì miracolosamente a fuggire con Madeleine e Denise, le due sorelle. Rientrata in Francia proseguì gli studi, diritto e scienze politiche, ed entrò in magistratura. Poi nel 1974 passò alla politica dove ebbe una carriera più che trentennale.

Neuer Inhalt Horizontal Line