Simonetta Sommaruga parteciperà alla quarta Assemblea plenaria del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) che si terrà a Nairobi (Kenya) fra l'11 al 15 marzo.

Si tratta del suo primo viaggio all'estero in qualità di responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente (DATEC).

Al centro delle discussioni vi saranno temi importanti come le strategie di produzione e consumo di beni nel rispetto dell'ambiente e le misure contro l'inquinamento ambientale da plastica e prodotti chimici, precisa una nota del DATEC.

La delegazione svizzera si impegnerà per garantire la tutela delle risorse naturali e a favore di misure incisive contro l'inquinamento globale dei mari dovuto alla plastica. Presenterà inoltre una risoluzione che chiede di definire i rischi, le opportunità e il quadro internazionale per la geoingegneria, citando come esempio lo stoccaggio di anidride carbonica per combattere il cambiamento climatico.

