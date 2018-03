Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2018 14.37 31 marzo 2018 - 14:37

L'azione pubblicitaria organizzata da Christian Constantin sul Cervino per i Giochi olimpici Sion 2026 ha conseguenze giuridiche. Il Canton Vallese ha infatti multato il presidente del FC Sion per incenerimento non conforme di rifiuti.

La trovata pubblicitaria consisteva in una simbolica fiamma olimpica, accesa dall'ex campione di sci alpino Pirmin Zurbriggen lo scorso 8 febbraio sul Cervino. L'ex sciatore era stato portato sulla montagna con un elicottero e aveva dato fuoco a un bidone d'olio, creando subito polemiche.

Notificata l'altro ieri, la multa è di 200 franchi, ai quali si aggiungono 254 franchi di spese. L'interessato ha confermato oggi all'ats un'informazione pubblicata dal "Nouvelliste". Paradossalmente, l'azione si era svolta in presenza del consigliere di Stato vallesano Christophe Darbellay.

Constantin non si è lasciato scomporre troppo dalla multa: "All'inizio volevano multare Pirmin, ma a lui dovrebbero piuttosto fare una statua. Alla fine, la multa l'hanno fatta a me, ma non è grave, mi faccio volentieri carico del ruolo di Winkelried", ha detto al Nouvelliste.

