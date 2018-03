Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 20.29 20 marzo 2018 - 20:29

I civili lasciano come possono le zone devastate dal conflitto.

Esodi di massa in Siria: 104'000 civili sono in fuga dall'enclave curdo di Afrin, mentre per i feroci combattimenti nella Ghuta orientale più di 45'000 persone hanno lasciato le loro case nei giorni scorsi.

Lo rende noto con allarme l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), profondamente preoccupato per l'ulteriore peggioramento della crisi umanitaria siriana. A oggi l'Unhcr ha consegnato 180'000 beni di prima necessità per rispondere ai bisogni più urgenti.

La mancanza di sistemazioni adeguate è ora una delle maggiori preoccupazioni, precisa l'Unhcr in una nota pubblicata a Ginevra. "Affinché gli urgenti bisogni della popolazione civile vengano soddisfatti, è fondamentale poter avere un accesso umanitario pieno e senza restrizioni all'interno e al di fuori di Ghuta est", sottolinea l'agenzia dell'Onu per i rifugiati.

