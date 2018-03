Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 marzo 2018 - 20:20

È britannico uno dei due militari della Coalizione a guida Usa uccisi in Siria per l'esplosione di un ordigno rudimentale collocato al margine di una strada.

Lo ha confermato un portavoce del ministero della Difesa di Londra, citato da SkyNew. Secondo i media si tratta di un uomo delle forze speciali.

"È con rammarico che dobbiamo confermare che un membro delle forze armate del Regno Unito è stato ucciso in Siria ieri", ha detto il portavoce, precisando che il militare era al seguito delle "forze Usa impegnate in un'operazione anti Isis". Il ministero ha informato la famiglia e fa sapere di non poter fornire "al momento altri dettagli".

La presenza di unità di commando di supporto in Siria è stata confermata in passato dal governo britannico, anche se il parlamento ha autorizzato solo raid aerei, e limitati a colpire obiettivi Isis, previo l'impegno esplicito a evitare l'invio di un vero e proprio contingente di terra.

