Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 aprile 2018 19.20 08 aprile 2018 - 19:20

Thomas Bossert, consigliere di Trump per la sicurezza nazionale e l'antiterrorismo (foto d'archivio).

La Casa Bianca non esclude un raid missilistico contro obiettivi del regime siriano in risposta al presunto attacco chimico a Duma.

"Non escluderei" alcuna opzione, ha risposto alla Abc Thomas Bossert, consigliere di Trump per la sicurezza nazionale e l'antiterrorismo.

"Quelle foto sono orribili, in questo momento stiamo esaminando l'attacco", ha detto, aggiungendo che lui e il resto del team della sicurezza nazionale sono in contatto con Trump da sabato sera su come rispondere.

Dirigenti della Casa Bianca hanno riferito che il presidente avrà un incontro e una cena domani con i vertici militari.

Trump aveva già ordinato un attacco missilistico un anno fa in risposta ad un attacco con gas sarin a Khan Sheikhoun che uccise oltre 80 civili: in quella occasione furono lanciati 59 missili Tomahawk sulla base aerea siriana Al Shayrat.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.