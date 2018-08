Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 16.47 30 agosto 2018 - 16:47

Nella provincia di Idlib le truppe governative siriane andranno "fino in fondo": lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco Walid Muallem dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghiei Lavrov.

Muallem ha inoltre dichiarato che le truppe siriane hanno come obiettivo principale i miliziani di Al Nusra e che non useranno armi chimiche dato che ne possiedono. "Non ne abbiamo bisogno - ha detto il ministro siriano - perché otteniamo vittorie sui campi di battaglia".

Intanto l'inviato speciale dell'Onu per la Siria Staffan De Mistura ha chiesto alle parti coinvolte nel conflitto di rendere possibile l'allontanamento della maggior parte dei civili della regione di Idlib, fuori dal controllo di Damasco e da settimane minacciata di essere investita da una massiccia offensiva russo-iraniana-governativa. Citato da media panarabi, De Mistura ha affermato che circa tre milioni di civili rischiano di essere vittima dell'inasprimento della violenza armata.

