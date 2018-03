Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 marzo 2018 - 13:03

L'operazione militare turca ad Afrin, in Siria, proseguirà "ancora per un po'", fino alla messa in sicurezza dell'enclave curdo-siriana, con la rimozione di mine e trappole esplosive, in modo da permettere il ritorno degli sfollati.

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ad Ankara al gruppo parlamentare del suo Akp.

A 48 ore dall'ingresso nella città di Afrin, Erdogan ha anche aggiornato il bilancio dell'offensiva. In due mesi, ha detto, sono rimasti uccisi 46 soldati turchi e 269 ribelli siriani filo-Ankara, mentre risultano "neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o fatti prigionieri) 3647 combattenti curdi dell'Ypg e dell'Isis.

