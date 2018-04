Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 aprile 2018 18.37 09 aprile 2018 - 18:37

È possibile che Israele sia dietro il raid contro la base area siriana ad Homs. Lo ha sostenuto l'ex capo dell'aviazione israeliana generale a riposo Eitan Ben Eliyahu in un commento ai fatti della notte scorsa.

Israele tuttavia non ha confermato alcuna responsabilità per l'attacco attribuitagli da più parti, anche se alcuni ufficiali Usa, citati dalla Nbc news, hanno sostenuto che lo Stato ebraico abbia avvisato gli Stati Uniti prima del raid.

"Gli unici che avrebbero potuto colpire in Siria - ha detto Ben Eliyahu, in un'intervista alla radio ripresa dal 'Jerusalem Post' - sono gli americani o gli israeliani. L'area è stata colpita da Israele in passato ed io stesso ho diretto un attacco in quella zona".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.