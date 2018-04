Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 aprile 2018

È di almeno 19 civili uccisi, tra cui donne e bambini, il bilancio di raid aerei con armi convenzionali condotti nella notte da velivoli non identificati nella regione nord-occidentale siriana di Idlib, nel distretto di Wadi Nassim.

Secondo la protezione civile locale e fonti mediche sul posto, le vittime appartengono a tre diverse famiglie di sfollati in un'area fuori dal controllo governativo, e più volte bombardata da caccia di Damasco. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.

