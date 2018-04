Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Consiglio di gabinetto britannico ha dato il via libera alla premier Theresa May a continuare a coordinarsi con Usa e Francia per un'azione militare in Siria.

Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street secondo la quale i ministri hanno concordato con la premier sulla "necessità di agire" e di "dissuadere il regime" di Bashar al-Assad "dall'ulteriore uso di armi chimiche".

Al momento non vi è tuttavia alcuna indicazione sui tempi del possibile attacco. Niente aperture infine su un dibattito parlamentare.

