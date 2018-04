Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 14.17 10 aprile 2018 - 14:17

"La gravità delle recenti accuse" sul presunto attacco chimico a Duma, in Siria, "richiede un'indagine approfondita con competenze imparziali, indipendenti e professionali. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in una nota odierna.

A tale proposito, ribadisco il mio pieno sostegno all'Opac nell'attuare l'indagine richiesta su tali accuse", continua Guterres. "Faccio appello al Consiglio di Sicurezza perché adempia le sue responsabilità e trovi l'unità. Lo incoraggio a raddoppiare gli sforzi per concordare un meccanismo dedicato a individuare i responsabili".

Guterres si è poi detto "pronto a sostenere tali sforzi", ribadendo che "la missione di accertamento dei fatti dovrebbe avere pieno accesso, senza restrizioni o impedimenti all'esercizio delle sue attività".

Il segretario generale dell'Onu è "indignato per le continue segnalazioni sull'uso di armi chimiche in Siria", e ha ribadito la sua "ferma condanna". "Qualsiasi uso confermato di armi chimiche, da qualsiasi parte del conflitto e in qualsiasi circostanza, è ripugnante ed è una chiara violazione del diritto internazionale", ha sottolineato.

