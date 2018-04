Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 aprile 2018 7.19 12 aprile 2018 - 07:19

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres ha chiamato gli ambasciatori dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza rilevando i rischi dell'attuale impasse in Siria e la necessità di evitare che la situazione diventi incontrollabile".

"Non dimentichiamo che in definitiva i nostri sforzi devono essere finalizzati a porre fine alla terribile sofferenza del popolo siriano", ha aggiunto Guterres, rammaricandosi che il Consiglio di sicurezza non abbia raggiunto per ora un accordo sulla questione armi chimiche.

