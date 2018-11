Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2018 16.14 24 novembre 2018 - 16:14

Un paese in cui si affrontano le grandi potenze.

"Le forze degli Stati Uniti sono legittimamente in Siria e sostengono le forze locali nella lotta contro l'Isis, esercitando il diritto all'autodifesa quando si sentono minacciate: e questo si è verificato circa una dozzina di volte in Siria".

Lo ha dichiarato James Jeffrey, rappresentante Usa per il processo di pace in Siria, in un'intervista al quotidiano Kommersant e all'agenzia di stampa Ria Novosti.

Le affermazioni sono rivolte alle indiscrezioni pubblicate dai media a proposito di uno scontro fra le forze Usa e i mercenari russi a Deir ez-Zor lo scorso febbraio.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano