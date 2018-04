Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 17.54 25 aprile 2018 - 17:54

Un edificio distrutto nella città di Duma, dove gli ispettori internazionali sono tornati per indagare sul presunto attacco chimico del 7 aprile.

Gli ispettori dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) sono tornati a visitare per la seconda volta la città siriana di Duma, nella Ghuta orientale, nell'ambito di un'inchiesta sul presunto attacco con gas del 7 aprile.

Una prima visita era avvenuta sabato scorso, quando gli ispettori, dopo essere rimasti per diversi giorni a Damasco per timori relativi alla sicurezza, avevano raccolto una serie di campioni.

In un comunicato citato dall'agenzia Ap, l'Opac riferisce che i campioni verranno inviati ai lavoratori dell'organizzazione per le analisi. Scopo della missione, tuttavia, è solo di stabilire se armi chimiche siano state usate, ma non di indicare gli eventuali responsabili.

