Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 21.15 30 aprile 2018 - 21:15

Una serie di terribili esplosioni ha scosso la notte scorsa due province nel nord della Siria dove diversi missili hanno colpito installazioni militari provocando decine di morti, forse anche iraniani.

Come per diversi altri attacchi simili l'ipotesi che circola è che l'attacco sia stato compiuto da Israele, il quale però, come da prassi, non ha confermato né smentito.

Il bombardamento è avvenuto mentre crescono pericolosamente le tensioni tra Israele e Iran, accusato questa sera dal premier israeliano Benjamin Netanyahu di avere mentito per anni sul suo programma nucleare per nascondere le sue intenzioni di dotarsi di armi atomiche.

Le forze armate di Damasco hanno parlato di "una nuova aggressione" che ha colpito "alcuni siti militari nelle province di Aleppo e Hama", ma non ha fornito alcun dettaglio. Mentre l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) ha parlato di un attacco compiuto probabilmente da Israele che ha ucciso almeno 26 tra militari siriani e iraniani. Ma il bilancio sembra destinato ad aggravarsi, perché vi sono diversi dispersi e una sessantina di feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

L'attacco è avvenuto alle 22:30 di ieri ora locale (le 21.30 ora svizzera), dopo che Netanyahu aveva ricevuto il segretario di Stato americano Mike Pompeo e aveva avuto un colloquio al telefono con il presidente Donald Trump. Pompeo aveva detto che gli Usa "sono con Israele nella lotta" per impedire all'Iran di consolidare le sue posizioni in Siria, dove ha inviato migliaia di militari e miliziani lealisti nei sette anni di guerra civile.

