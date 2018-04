Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 aprile 2018 14.27 28 aprile 2018 - 14:27

La Russia, la Turchia e l'Iran vogliono "mantenere l'unità della Siria", mentre le dichiarazioni di Washington, Londra e Parigi sulla soluzione della crisi "sono solo parole" e nascondono l'intenzione di "riformattare il Medio Oriente e dividere la Siria in 3 parti".

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al termine del vertice con gli omologhi di Ankara e Teheran, le nazioni garanti del formato di Astana. Lo riporta Interfax.

Mosca, Teheran e Ankara credono che i tentativi di dividere la Siria "su basi etniche e religiose siano inaccettabili", ha detto Lavrov dopo l'incontro con i suoi omologhi iraniano e turco. Lo riporta la Tass.

Decise nuove misure per pace

I ministri degli Esteri di Russia, Iran e Turchia sono determinati ad adottare con urgenza ulteriori provvedimenti nell'ambito del processo di pace di Astana, ha detto ancora il ministro degli Esteri russo al termine dell'incontro con i suoi colleghi turchi e iraniani Mevlut Chavusoglu e Mohammad Javad Zarif a Mosca.

"Abbiamo deciso di vederci per discutere la non semplice situazione in Siria", ha detto Lavrov. "Riteniamo che sia essenziale concordare urgentemente misure collettive nel quadro del formato di Astana, che abbiamo creato più di un anno fa, al fine di spingere la Siria verso la pace", riporta la Tass.

