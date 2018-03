Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 18.39 06 marzo 2018 - 18:39

Una rosa deposta davanti al ministero della difesa russo in ricordo dell'incidente alla base aerea a sud est di Laodicea (Latakia), sulla costa mediterranea della Siria.

Sono 39 e non 32 i militari morti nello schianto di un aereo Antonov An-26 in Siria, nei pressi dell'aerodromo russo di Hmeymim: il ministero della Difesa di Mosca precisando che non ci sono sopravvissuti tra i 33 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio.

Il jet - secondo il ministero russo - si è schiantato in fase di atterraggio presso la base siriana di Hmeymim, presumibilmente in seguito a un "guasto tecnico".

