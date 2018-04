Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 20.33 24 aprile 2018 - 20:33

Nel 2014 la Svizzera autorizzò l'esportazione in Siria di alcool isopropilico, un prodotto di largo impiego che è anche un possibile precursore del gas sarin.

La notizia, rivelata dalla radio-tv romanda RTS, è stata confermata dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

Stando a quanto indicato dalla Seco la domanda per l'esportazione dell'isopropanolo - così viene anche chiamato il preparato - era stata presentata dall'esportatore elvetico nel maggio 2014. Destinatario era l'azienda siriana Mediterranean Pharmaceutical Industries, un produttore farmaceutico. L'impresa in questione non era e non è interessata dalle sanzioni e non vi sono elementi che lascino intravedere rapporti con il regime siriano, sottolinea la Seco.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.