3 settembre 2018 - 19:52

La Siria, l'Iran e la Russia scaldano i motori in vista dell'offensiva militare contro Idlib, ultima roccaforte anti-governativa nella parte occidentale del paese.

E in cambio della legittimazione della sua politica, Damasco offre all'Unione Europea la "lista dei terroristi" fuggiti "tra i migranti".

Da Mosca, dove si trova da giorni, il ministro degli Esteri siriano Walid al Muallim ha detto che il governo si trova a un "quarto d'ora dalla vittoria" a Idlib. E ha poi calato la carta della minaccia "terroristica" dei migranti per guadagnare consenso presso i governanti e le opinioni pubbliche europee. Questo mentre permangono ancora i dubbi sulla versione, fornita da Damasco, dell'"incidente tecnico" che nella notte tra sabato e domenica avrebbe provocato una catena di esplosioni in una base militare di Damasco. Inizialmente si era parlato di un attacco israeliano, ma le autorità siriane avevano poi smentito.

Le immagini diffuse oggi dei danni provocati dalle esplosioni nella base di Mezze sono impressionanti, e gli analisti dubitano che si tratti solo di un "corto circuito elettrico". Intanto dalla Siria sud-orientale giungono notizie di un "raid aereo americano" contro un convoglio di milizie filo-iraniane al confine con l'Iraq. Nell'attacco sono morti, secondo fonti locali, miliziani siriani e stranieri, tra cui uno iraniano.

Il ministro Muallim in mattinata ha affermato che la Siria "può aiutare" l'Unione Europea a risolvere la questione migratoria. "L'Europa ha bisogno di un'ampia banca dati sui terroristi provenienti dalla Siria: noi abbiamo queste informazioni", ha detto, dettando poi le condizioni: "Non le forniremo senza nulla in cambio, perché i paesi dell'Ue devono correggere gli errori commessi contro il popolo siriano".

