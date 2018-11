Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 novembre 2018 13.40

Un centinaio di soldati curdo-siriani sono morti nel week-end in scontri con i combattenti dell'Isis.

È di circa 100 miliziani curdo-siriani uccisi il bilancio delle ultime 72 ore di scontri nell'est della Siria tra combattenti dell'Isis e forze curde sostenute dagli Stati Uniti. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

L'Ondus, che si avvale di una fitta rete di fonti sul terreno, afferma che da venerdì scorso a ieri 92 miliziani delle cosiddette Forze democratiche siriane (Fds), appoggiate dall'aviazione della Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa, sono morti nei combattimenti con jihadisti dello 'Stato islamico'.

Gli scontri sono in corso da tempo nella valle dell'Eufrate, nella regione di Dayr az Zor, a ridosso del confine con l'Iraq, nel distretto di Abukamal. L'Isis è arroccato da mesi in quella che viene definita come l'ultima sacca di resistenza jihadista tra Siria e Iraq.

