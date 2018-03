Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 marzo 2018 10.59 17 marzo 2018 - 10:59

È di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi siriani sulla Ghuta, a est di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

Secondo Ondus, la maggior parte delle vittime si registrano tra Kfar Batna e Zamalka, due località dell'area teatro della massiccia offensiva lealista in corso da un mese.

