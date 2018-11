Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 novembre 2018 21.51 19 novembre 2018 - 21:51

L'inviato speciale dell'Onu in Siria Staffan De Mistura (foto d'archivio)

L'inviato speciale dell'Onu in Siria, Staffan De Mistura, ha confermato durante una riunione del Consiglio di Sicurezza che rimarrà in carica per un ultimo compito e riferirà nuovamente a dicembre se potrà o meno convocare la Commissione costituzionale.

De Mistura doveva inizialmente terminare il suo incarico alla fine di novembre.

