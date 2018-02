Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 19.35 05 febbraio 2018 - 19:35

"Ci sono notizie di un altro attacco chimico avvenuto ieri in Siria. Poche cose hanno turbato il mio Paese e il mondo intero quanto l'uso da parte del regime di Assad delle armi chimiche contro il suo popolo".

Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza.

"Questo Consiglio ha dichiarato apertamente che bisogna porre fine all'uso di tali armi della Siria, eppure continua", ha sottolineato Haley. "È una vera tragedia che la Russia ci abbia riportati al punto di partenza nello sforzo di porre fine al loro utilizzo", ha detto poi, riferendosi al veto di Mosca per il rinnovo del meccanismo investigativo congiunto di Onu e Opac: "Ma non cesseremo i nostri sforzi per conoscere la verità del regime di Assad e assicurare che tale verità sia conosciuta dalla comunità internazionale".

"Non possiamo e non dobbiamo dimenticare il popolo siriano", ha avvertito Haley, assicurando che gli Usa non lo faranno, pur se "questo Consiglio non è ancora stato in grado di agire per fornire una responsabilità sull'uso di armi chimiche".

