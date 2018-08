Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 agosto 2018 - 14:03

La situazione nel nord ovest della Siria e in particolare nella regione di Idlib, al confine con la Turchia, si è deteriorata e la popolazione rischia una "crisi umanitaria di un'ampiezza senza eguale".

Lo ha rilevato, davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il responsabile per il coordinamento degli affari umanitari John Ging, dopo gli ultimi bombardamenti che hanno colpito le città di Idlib, Aleppo, Hama e Latakia e hanno provocato morti e danni alle infrastrutture, come scuole e ospedali.

Ging, ha evidenziato che le organizzazioni umanitarie sul territorio cercano di far fronte alle necessità della popolazione attraverso gli aiuti transfrontalieri. A luglio sono state oltre 680'000 le persone che hanno ricevuto aiuti alimentari provenienti dalla Turchia e 254'000 sono quelle che hanno fatto ricorso a cure mediche.

Nel sud ovest del Paese il problema, invece, è il massiccio ritorno dei profughi, dopo che il Governo siriano ha ripreso il controllo di gran parte delle province di Daraa, Quneitra e As-Swayda. Qui l'Onu si è impegnato a collaborare con la Croce rossa e le altre organizzazioni locali per aiuti alimentari a più di 390'000 abitanti.

"Le organizzazioni umanitarie - ha sottolineato Ging - stanno facendo il possibile per prepararsi ad un eventuale ulteriore deterioramento della situazione, ma nel caso di Idlib le loro capacità rischiano di essere insufficienti e questo può creare una crisi veramente grave".

La situazione resta complessa anche in altre parti del Paese come alla frontiera tra Siria e Giordania dove 450'000 persone sono state accolte in un piccolo campo per rifugiati non adatto a contenere in condizioni accettabili questo numero di famiglie. Qui, intanto i combattimenti continuano e oltre 20'000 persone, tra luglio e l'inizio di agosto, sono fuggite verso campi di fortuna. Un inviato dell'Onu è in questi giorni a Damasco per aiutare il governo siriano a ottimizzare gli aiuti.

