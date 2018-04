Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione degli Stati Uniti per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente sull'uso delle armi chimiche in Siria. Il documento ha ottenuto 12 sì, 2 no (tra cui il veto di Mosca) e un'astensione (la Cina).

"Questo è un giorno triste per il Consiglio di Sicurezza, per il regime di non proliferazione e soprattutto per la popolazione di Duma", ha commentato l'ambasciatrice britannica al Palazzo di Vetro, Karen Pierce.

"Le nostre bozze di risoluzioni sulla Siria sono simili ma c'è una differenza fondamentale: la nostra prevede l'istituzione di un meccanismo d'inchiesta indipendente e imparziale, mentre quella di Mosca da' alla Russia la possibilità di scegliere gli investigatori e valutarli, non c'è niente di indipendente in questo", aveva detto l'ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Nikki Haley, prima del voto in Consiglio di Sicurezza Onu.

