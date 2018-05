Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 20.55 10 maggio 2018 - 20:55

Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha seguito "con estrema preoccupazione" le notizia di missili lanciati dalla Siria contro Israele e agli attacchi di rappresaglia delle forze dello Stato ebraico.

Oggi è sollevato dalla "parziale normalizzazione della situazione", riferisce una nota del suo portavoce, in cui Guterres "esorta le parti a porre fine immediatamente a tutti gli atti ostili e provocatori per evitare una nuova conflagrazione nella regione, già coinvolta in terribili conflitti con immense sofferenze di civili". E ribadisce il "costante sostegno delle Nazioni Unite agli sforzi verso una de-escalation a lungo termine per la stabilità in Medio Oriente".

