Questo contenuto è stato pubblicato il 3 maggio 2018 19.48 03 maggio 2018 - 19:48

Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche intendono riesumare i cadaveri di alcune delle vittime del presunto attacco chimico del 7 aprile scorso nella città siriana di Duma, nella Ghuta orientale, per procedere con la loro inchiesta.

Un passo mai compiuto in passato. A rendere nota l'iniziativa è stato il capo dell'organizzazione, Ahmet Uzumcu, in un'intervista al Financial Times. Uzumcu non precisa se le autorità siriane abbiano già concesso il permesso per le riesumazioni.

Uzumcu ha detto che gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) hanno raccolto un centinaio di "campioni ambientali" nell'area che si presume colpita dall'attacco, in cui, secondo fonti degli attivisti, sarebbero state uccise almeno 70 persone. Ma si tratta di materiali che si deteriorano facilmente.

