Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2018 15.17 14 aprile 2018 - 15:17

Il governo francese ha diffuso un documento definito "Valutazione nazionale sull'attacco chimico del 7 aprile 2018 a Duma", che contiene la descrizione della "serie di prove sufficienti per stabilire la responsabilità del regime siriano".

Il documento, nota il governo nella prima pagina, "è costituito da analisi tecniche di informazioni di fonti aperte e di informazioni declassificate ottenute dai servizi francesi".

Nel documento, di 8 pagine, si citano fra l'altro organizzazioni mediche non governative attive nella Ghuta orientale (Syrian American Medicl Society e Union of Medical Care and Relief Organizations).

Segue la descrizione e la documentazione di testimonianze sull'afflusso di "pazienti con sintomi da esposizione ad agenti chimici" nei centri di cura della Ghuta orientale a fine pomeriggio di sabato scorso. "In totale - si legge - diverse decine di persone, almeno 40 secondo diverse fonti, sarebbero morte per esposizione a una sostanza chimica".

