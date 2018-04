Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 aprile 2018 17.54 15 aprile 2018 - 17:54

L'amministrazione Trump è pronta a colpire Mosca con nuove sanzioni all'indomani dell'attacco in Siria. Lo ha detto l''ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, annunciando misure che potrebbero essere varate già domani.

Intervistata da Fox Haley, che accusa la Russia di alimentare le tensioni con gli Usa e di non fare nulla per evitare che il regime di Assad usi armi chimiche, ha ricordato le sanzioni già varate e "continuerà a farlo, come vedrete lunedì", ha aggiunto.

"Arriveranno nuove sanzioni alla Russia - ha detto Haley - il segretario al tesoro Mnuchin le annuncerà probabilmente lunedì e colpiranno direttamente quelle società che hanno a che fare con la fornitura di equipaggiamenti ed attrezzature legate all'uso di armi chimiche da parte del regime di Assad".

"Vogliamo mandare un messaggio forte - ha aggiunto - e speriamo che stavolta ci ascoltino".

