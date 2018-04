Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Russia condanna fortemente l'attacco in Siria: lo ha dichiarato Vladimir Putin, citato dalla Tass. Il presidente russo ha definito l'attacco occidentale contro la Siria "un atto di aggressione" contro un Paese che sta combattendo il terrorismo sul suo territorio.

"La Russia sta chiedendo una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere le azioni aggressive degli Usa e dei suoi alleati", ha dichiarato Putin. "La Russia - ha proseguito il leader del Cremlino - condanna nel modo più serio l'attacco in Siria, dove i militari russi stanno aiutando il governo legittimo a combattere il terrorismo".

L'attacco occidentale in Siria senza un mandato del Consiglio di sicurezza dell'Onu è una violazione del diritto internazionale, ha aggiunto Putin, citato dalla tv filo-Cremlino Russia Today.

Gli Stati Uniti, secondo il premier russo, hanno usato un attacco chimico montato per condurre un raid in Siria: "ancora una volta, proprio come un anno fa quando gli Usa attaccarono la base siriana di Shayrat, un attacco chimico costruito contro i civili è stato usato come pretesto, questa volta a Duma, un sobborgo di Damasco". Putin ha quindi ribadito che gli esperti militari russi non hanno trovato tracce di cloro o altri agenti chimici nella zona del presunto attacco con armi chimiche.

"Con le loro azioni, gli Usa stanno aggravando ulteriormente la catastrofe umanitaria in Siria" e "stanno provocando un'altra ondata di profughi da questo paese e dalla regione in generale". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin commentando l'attacco occidentale in Siria. Secondo il leader del Cremlino, gli Usa "stanno causando sofferenze alla popolazione civile e sono indulgenti con i terroristi che torturano la popolazione siriana da sette anni".

