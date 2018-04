Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 aprile 2018 15.28 15 aprile 2018 - 15:28

Donald Trump considera "perfetto" in raid in Siria

Il presidente americano Donald Trump reagisce ai commenti ironici dei media sull'espressione "missione compiuta" adoperata al termine del raid effettuato in Siria dagli americani insieme ai britannici e ai francesi.

"Il raid in Siria è stato compiuto in modo così perfetto, con tale precisione, che l'unico modo in cui i mezzi di informazione che diffondono notizie false potevano sminuirlo è stato con il mio uso del termine "missione compiuta". Sapevo che si sarebbero aggrappati a questo, ma sentivo la portata di questo termine militare, un termine che dovrebbe tornare in auge. Usatelo spesso!". Questo il tweet del presidente americano.

