Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 16.18 25 febbraio 2018 - 16:18

La risoluzione dell'Onu per la tregua in Siria "non avrà impatti sull'offensiva turca ad Afrin", nel nord del Paese. Lo ha detto il vicepremier turco Bekir Bozdag, citato dall'agenzia Anadolu.

Le forze turche bombardano Afrin e "violenti combattimenti" sono in corso sul fronte occidentale tra i militari di Ankara e le forze curdo-siriane, riferisce intanto l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

