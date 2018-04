Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sono 12'000 i civili palestinesi ancora presenti nell'area a sud di Damasco controllata da forze dell'Isis che da ieri è investita da un'offensiva governativa siriana accompagnata da raid aerei.

Lo riferisce l'Unrwa, agenzia per l'assistenza ai profughi palestinesi, esprimendo grande preoccupazione per la loro sorte. "L'Unrwa - si legge in un comunicato dell'agenzia - è molto preoccupata per la sorte dei civili dopo una settimana di crescente violenza e mentre per il secondo giorno continuano i combattimenti dentro e intorno al campo profughi di Yarmuk con bombardamenti e colpi di mortaio".

L'agenzia dell'Onu stima che vi siano circa 6'000 rifugiati civili palestinesi a Yarmuk e 6'000 nelle aree circostanti. "Ci sono notizie secondo le quali un gran numero è stato costretto a lasciare Yarmuk e raggiungere la vicina area di Yalda, e ci sono notizie di vittime civili", si aggiunge nella nota.

