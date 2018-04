Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 aprile 2018 - 16:23

Gli Stati Uniti ammoniscono Damasco e Mosca per l'attacco chimico a Duma e chiedono una "risposta immediata della comunità internazionale".

"La Russia, con il suo irremovibile appoggio al regime di Damasco, porta alla fine la responsabilità di questi brutali attacchi, che colpiscono numerosi civili soffocano delle comunità più vulnerabili con armi chimiche", afferma il Dipartimento di Stato, accusando Mosca di aver violato il suo impegno all'ONU come garante dell'accordo sull'arsenale chimico siriano.

Queste notizie, se confermate, sono orribili e chiedono una risposta immediata da parte della comunità internazionale", afferma il dipartimento di stato. Mosca, secondo gli Stati Uniti, "ha tradito la convenzione sulle armi chimiche e la risoluzione 2118 del consiglio di sicurezza dell'ONU".

"La protezione da parte della Russia del regime di Assad e il fallimento nel mettere fine all'uso di armi chimiche in Siria mette in discussione il suo impegno nel risolvere la crisi nel suo complesso e ad allargare le priorità della non proliferazione", sottolinea il Dipartimento di Stato americano, che sollecita Mosca a "cessare immediatamente il suo sostegno (a Damasco, ndr) e a lavorare con la comunità internazionale per prevenire ulteriori, barbarici attacchi con armi chimiche".

"Il regime di Assad e i suoi sostenitori devono essere chiamati a rispondere delle loro responsabilità e ogni ulteriore attacco deve essere prevenuto", ammonisce Washington.

