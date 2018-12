La Russia e il regime di Assad hanno usato gas lacrimogeni contro i civili in un attacco ad Aleppo, il 24 novembre, condotto sotto falsa bandiera per far accusare i ribelli siriani. Lo afferma il dipartimento di stato Usa.

