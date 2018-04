Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli Stati Uniti e altri otto paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Gran Bretagna, Francia, Polonia, Olanda, Svezia, Kuwait, Perù e Costa d'Avorio) hanno chiesto una riunione di emergenza dei sull'attacco chimico in Siria, che si dovrebbe tenere domani.

Sfortunatamente l'uso di armi chimiche per ferire e uccidere civili innocenti in Siria è diventato fin troppo comune": lo ha detto l'ambasciatrice americana all'ONU, Nikki Haley.

"Il Consiglio di Sicurezza deve riunirsi e chiedere l'accesso immediato per i soccorritori, sostenere un'indagine indipendente su ciò che è accaduto e rendere responsabili gli autori di questo atto atroce", ha aggiunto, confermando che gli USA - con altri otto paesi - hanno chiesto una riunione di emergenza del Consiglio, che si terrà domani.

Gli Stati Uniti, ha precisato, sostengono l'istituzione di un nuovo meccanismo indipendente e imparziale per individuare gli autori dell'uso di armi chimiche in Siria e chiedono accesso per i soccorritori in modo che forniscano assistenza medica senza indugio.

