Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 14.26 07 agosto 2018 - 14:26

Gli elicotteri usati per il trasporto di materiali da costruzione provocano regolarmente incidenti a causa del flusso d'aria generato dal rotore.

Dopo aver analizzato l'incidente avvenuto a Tesserete il 13 ottobre del 2017, il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) chiede ora alle autorità di intervenire per porvi rimedio.

Lo scorso ottobre in Capriasca una parete prefabbricata si era staccata dal cavo con cui era agganciata a un elicottero ferendo due operai, uno dei quali in modo grave.

Oltre alla non verifica della messa in sicurezza degli elementi trasportati, entrambi avevano sottovalutato l'effetto del "downwash", la forte corrente d'aria provocata dal rotore, e non avevano fissato sufficientemente bene il materiale staccatosi, conclude il SISI nella suo rapporto sull'accaduto pubblicato oggi.

Negli ultimi quindici anni, il Servizio ha contato nove incidenti simili avvenuti al suolo. Raccomanda pertanto all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), all'Assicurazione generale sugli infortuni (SUVA) e alle aziende di trasporto con elicotteri di adottare misure per aumentare la sicurezza delle persone in relazione al downwash.

