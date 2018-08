Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2018 15.19 10 agosto 2018 - 15:19

Per il terremoto in Indonesia la Confederazione ha stanziato 300'000 franchi (foto d'archivio)

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha sbloccato 300'000 franchi per aiutare i sopravvissuti del terremoto di Lombok, in Indonesia. I cittadini svizzeri sul posto hanno già potuto lasciare la regione.

Il denaro è destinato in particolare alla Croce Rossa indonesiana, a quella internazionale e alla Mezzaluna Rossa, ha annunciato oggi la DSC. Si tratta nello specifico di garantire aiuti d'urgenza per aiutare la popolazione toccata dal sisma, fornendo cure, acqua e mezzi di sussistenza.

La rappresentanza elvetica a Giacarta è in contatto con le autorità locali. Al momento non ci sono notizie di vittime svizzere. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha contattato un centinaio di cittadini confederati che non avevano potuto lasciare la regione colpita dal sisma. Tutti coloro che volevano andarsene sono nel frattempo riusciti a farlo.

Il terremoto che ha colpito l'isola di Lombok ha provocato più di 300 morti e centinaia di feriti, oltre che diverse migliaia di sfollati.

