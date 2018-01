Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 gennaio 2018 14.36 25 gennaio 2018 - 14:36

Un meccanismo di ripartizione delle domande d'asilo permette di rafforzare il sistema d'asilo europeo, di modo che sia in grado di affrontare future pressioni.

È quanto ha ribadito la consigliera federale Simonetta Sommaruga oggi da Sofia, dove si è recata per il vertice informale dei ministri della giustizia e degli affari interni (Consiglio GAI) degli Stati Schengen.

Secondo Sommaruga, la stessa Svizzera ha maturato esperienze positive con il sistema di ripartizione sul proprio territorio, indica una nota odierna del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Nel corso della riunione, i ministri hanno discusso la riforma del sistema europeo comune di asilo e in particolare le modalità per portare avanti in modo prioritario le trattative sul regolamento di Dublino. A causa di opinioni controverse in merito al meccanismo di ripartizione tra gli Stati Dublino, tali trattative sono bloccate da parecchio tempo. È noto che vi sono Paesi, specie dell'est europeo, che non intendono partecipare al sistema di ripartizione dei migranti.

In merito alla protezione delle frontiere esterne allo spazio Schengen, la responsabile del DFGP ha rammentato che "una protezione efficace delle frontiere inizia prima del confine e non può finire al confine".

Ecco perché a suo avviso occorre porre un accento particolare sugli Stati mediterranei dell'Africa del Nord e la Turchia. L'iniziativa del Gruppo di contatto per il Mediterraneo, riunitosi a Berna lo scorso novembre su invito della stessa Sommaruga, è un importante passo per allacciare contatti e creare un rapporto di fiducia con gli Stati in questione.

