Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 11.07 15 maggio 2018 - 11:07

SIX, l'operatore dell'infrastruttura del mercato finanziario svizzero che gestisce anche la Borsa svizzera, cede alla francese Wordline il proprio servizio carte Payment Services.

SIX riceverà una quota del 27% in Worldline e siederà nel Consiglio di amministrazione con due rappresentanti. L'entità combinata diventerà il principale e più grande fornitore di servizi di pagamento in Europa, ha comunicato oggi l'operatore svizzero.

Il prezzo totale della transazione è di 2,3 miliardi di euro (2,75 miliardi di franchi) e si compone di 49,1 milioni di nuove azioni emesse da Worldline e di un importo in contanti di 338 milioni di franchi. L'operazione dovrebbe essere conclusa nel quarto trimestre dell'anno in corso.

