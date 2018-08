Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 7.37 30 agosto 2018 - 07:37

SkyWork Airlines cessa le attività con effetto immediato e l'aeroporto di Berna-Belp perde così il suo principale cliente. Colpiti sono un centinaio di dipendenti e 11'000 passeggeri che avevano già acquistato biglietti.

SkyWork ha annunciato ieri a tarda sera di aver riconsegnato di sua spontanea volontà la licenza d'esercizio all'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufac) dopo il fallimento dei negoziati con un potenziale partner. Visto il suo indebitamento, la compagnia aerea bernese informerà il giudice dei fallimenti che deciderà del seguito della procedura.

L'ultimo aereo in volo di Sky Work, proveniente da Amburgo, è atterrato ieri sera alle 22.20 nell'aeroporto della città federale, secondo informazioni di quest'ultimo.

La sospensione dei voli colpisce direttamente circa 11'000 passeggeri che già avevano acquistato biglietti, si può leggere sul sito internet dell'Ufac. L'autorità di sorveglianza vi ha già pubblicato informazioni destinate a questi viaggiatori e ha istituito una hotline telefonica in funzione da stamane alle 07.00.

SkyWork conta oltre 100 dipendenti. In servizio aveva sei aerei Saab 2000 e serviva, quest'estate, 22 destinazioni europee.

La compagnia, fondata nel 1983 a Berna come scuola aviatoria, aveva già più volte rischiato il fallimento.

L'aeroporto di Berna-Belp perde dopo questo grounding di colpo il suo principale cliente e gran parte del suo volume d'affari. La compagnia aerea vi gestiva quasi il 60% dei voli.

L'esistenza dell'aeroscalo non è tuttavia direttamente minacciata dalla partenza di SkyWork, ha affermato la sua direzione in una nota diramata nella notte. La direzione e il consiglio d'amministrazione hanno già previsto misure e sono in contatto con diverse compagnie aeree. Lo scopo è di riattivare i voli per le destinazioni più richieste da e per Berna.

